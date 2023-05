"Cortemos la entrevista": el motivo por el que Pamela Díaz quería echar a Rodrigo Sepúlveda de su programa

Una divertida entrevista realizó Pamela Díaz al periodista Rodrigo Sepúlveda, para su canal de Youtube,“Sin Editar”.

La Fiera visitó el conductor de Meganoticias Alerta en el canal y tuvieron una distendida conversación, en la cual la modelo y presentadora le preguntó al comunicador sobre sus rutinas, su familia y también sobre el fútbol.

Pamela y Sepu protagonizaron un divertido momento cuando estaban hablando sobre este deporte en particular y el periodista le mencionó a su exmarido, Manuel Neira.

Todo comenzó cuando la Fiera le consultó por los amigos que tenía en televisión y aprovechó de preguntarle si es que tenía algún vínculo cercano con algún futbolista.

“¿Qué tengas muy buena relación con ellos? Porque en general el futbolista tienen como temas con los periodistas deportivos”, comentó Pamela.

Tras esto, Sepu le confesó que “yo tuve muy buena relación con tu exmarido, con Manuel”.

La respuesta del periodista sorprendió a Pamela y bromeó que iba a “cortar” la conversación con él por la particular mención.

“Bueno, ha sido un placer, cortemos la entrevista. Gracias. Chao, Sepu, que estés bien”, comentó en tono de broma, mientras pretendía que se despedía.

“Pero, pucha la cuestión, si no era mi intención, pero ¿por qué? Si tú me dijiste que no lo inventara, no inventé”, se defendió Sepu.

Entre risas, Pamela continuó con la conversación y Rodrigo le explicó que “me llevaba muy bien (con Manuel), porque me caía muy bien él”.

“A mi también me caía muy bien al principio”, bromeó Pamela.

Por su lado, Sepu aseguró que encontraba que el exfutbolista era “muy simpático, muy afable, siempre me escribía”.

Tras el divertido momento, Pamela Díaz continuó la distendida entrevista con Sepu.