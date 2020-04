Corte de Apelaciones confirmó sentencia contra ex alcalde de Providencia

El ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, fue condenado a prisión por la aplicación de tormentos contra Henry Cohen, en el año 1973.

La Corte de Apelaciones de Temuco, Región de La Araucanía, confirmó durante esta jornada la sentencia de tres años de presidio efectivo para el ex agente de la DINA y ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, por el delito de aplicación de tormentos contra Harry Cohen, ocurrido en 1973.

La defensa del Coronel de Ejército en retiro presentó una apelación a la condena entregada en octubre pasado, asegurando que la resolución del ministro en visita Álvaro Mesa tiene graves deficiencias como testimonios que no fueron incluidos en el fallo y que eventualmente exculparían al ex jefe comunal y que, a su juicio, demostrarían que no tuvo participación en las torturas por las cuales fue condenado.

Sin embargo, el juez Álvaro Mesa consideró que el ex alcalde de Providencia fue autor de torturas en contra de Harry Cohen en noviembre de 1973, en la ciudad de Panguipulli, actual Región de Los Ríos.

El ex edil también fue sentenciado a "la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena" y el Estado de Chile fue condenado a pagar una indemnización de 30 millones de pesos a la víctima.

Respecto a la condena, al ex uniformado no se le concede ningún beneficio alternativo al cumplimiento de la pena, sin embargo, "le servirán de abono los días que ha permanecido privado de libertad esto es, en prisión preventiva desde el día 18 de abril hasta el día 15 de mayo de 2017 (...) y en arresto domiciliario total desde el día 15 de mayo de 2017 hasta el día 6 de junio de 2017".