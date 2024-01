Este sábado, Coronel Valverde conquistó al público en el Patagual en el Festival de Olmué. En medio de su divertida rutina, el humorista aprovechó de comentar sobre algunas de las polémicas figuras del país, por ejemplo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Esto luego de que el jefe comunal pidiera bajar al grupo de cumbia Damas Gratis del evento, argumentando una supuesta apología a la violencia en sus letras. Ante eso, Valverde lanzó algunos chistes cargados de acidez en contra Carter.

“Le pido perdón a la organización del festival porque me pidieron que no hiciera ese chiste. O sea, que no hablara de Carter por todo el tema de la narco cultura y toda esta cuestión, para no reflotar el tema. Pero, es que yo decía, ‘¿cómo él puede opinar de todo y uno no va a poder opinar de él’?”, expresó el comediante.

En esa misma línea, Coronel Valverde sentenció que “al final es populismo, es decir cosas para la galería, que no tienen sustento. Él no tiene ni pito que tocar en las cosas que pasen en el Festival de Olmué… ¿Cómo no nos vamos a reír de ese populismo penca de figuras políticas?”.

“¿Qué pasa, es la cara de Rodolfo Carter?, ¿Cómo puede cambiar tanto?”, cuestionó el Coronel Valverde. El chiste sacó risas entre los asistentes e inmediatamente se escucharon las pifias en contra del alcalde de La Florida. En ese momento, Valverde aprovechó la oportunidad para lanzar un ácido mensaje.

“Para lo mucho que no le gusta la delincuencia, buta que le gusta robar cámara. Perdón que me salga del libreto, pero ¿Qué hueá se mete en el Festival de Olmué? Me gustó la respuesta que le dio el alcalde de acá”, afirmó. Al instante siguió: “Él no es el alcalde de Olmué, ¿o sí? ¿Acaso es usted Rodolfo Carter que se estiró tanto la cara que la frente le llegó a la nuca?”. El momento sacó carcajadas del público, quienes le dieron una ovación al humorista.