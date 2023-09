Coreanos se vuelven viral por su reacción al probar un As italiano

Una mujer en su cuenta de TikTok decidió grabar la reacción de su esposo y su amigo, quienes son de nacionalidad coreana, al probar un As italiano, uno de los sándwich más clásico de la comida rápida chilena.

El video comienza mostrando como la usuaria de la plataforma de videos termina de preparar los pancitos y dirige donde los jóvenes para que los prueben.

Uno asiáticos, queda perplejo al ver el tamaño del sandwich y pregunta cómo se come, pidiendo un cuchillo, pero la mujer le comunica que solo se come con la mano, mientras que el amigo, en tono de burla, le dice que quería comer con palillos.

El registro causó risas debido a la divertida forman en que comen el popular as italiano, ambos se veían con mucho miedo de que se les desarmará o se les cayera al piso.

Finalmente, la tiktoker les pide que le den una puntuación al famoso sandwich chile, uno le entregó 11 y el otro 100 puntos. La mujer concluyó diciendo “As italiano 1000 - Coreanos 0”.

El registro se llenó de comentarios por la divertida reacción de los jóvenes: "Cuando pide un cuchillo yo tipo: no me falte el respeto, pariente.", "Y eso que aún no han probado otros platos chilenos jaja", "Jaja su cara de que es esoo y cómo lo como jaja", "Me encanta ver extranjeros comiendo cosas chilenas, mas videos asi", fueron algunas de las reacciones al video.

Te puede interesar: Joven confesó que es "lo peor" de ser boliviano y vivir en Chile

Revisa la reacción de los coreanos: