CORE de Magallanes denunció la llegada del Tren de Aragua a Punta Arenas

El consejero regional (CORE) de Magallanes, Alejandro Riquelme, dio a conocer el audio que recibió una pyme de Punta Arenas. Se trata de un registro con amenazas que, supuestamente, prevenían de un integrante del Tren de Aragua, la reconocida organización criminal venezolana.

“Te voy a dejar tres palabras: la primera palabra es que me atienda la llamada; segundo, si no me atiende la llamada primeramente autorizo un trabajo que tenemos en su contra; y tercero, de aquí en Punta Arenas soy el jefe intelectual primeramente del Tren de Aragua de Venezuela”, se escucha en la nota de voz.

Al respecto, el consejero señaló a ITV Noticias que “las distorsiones del Tren de Aragua han llegado a Magallanes (...) Es por eso que hemos oficiado a la PDI y a Carabineros para que informen cuáles son las acciones preventivas respecto a las extorsiones que ya se están dando a emprendedores y empresarios de Magallanes”.

Además, dio a conocer que ya habrían varios casos similares en la zona. “Están comenzando llamados telefónicos, no tenemos la seguridad de que efectivamente el Tren de Aragua haya llegado físicamente a la región, pero ya empezaron las extorsiones a través de teléfono”.