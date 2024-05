"Por más que esté Messi": Gabriel Suazo se ilusiona ante el partido contra Argentina en Copa América

Quedan pocos días para que comience la próxima Copa América y los jugadores de la Roja están ilusionados con volver a triunfar. Uno de ellos es Gabriel Suazo quien conversó con Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello en el programa especial Generación dorada de Canal 13 de cara a la cita deportiva que se desarrollará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Cabe destacar que el lateral izquierdo del Toulouse de Francia tendrá este año su debut como convocado a la Copa América, aunque fue parte integral de los campeonatos que Chile ganó en 2015 y 2016. Primero, como pelotero en la final donde la Roja venció a Argentina para la final de 2015, y al año siguiente, para la Copa Bicentenario, tuvo la oportunidad de ser sparring, ayudando a la Roja a entrenar.

"Éramos parte del equipo prácticamente, entrenábamos con ellos, comíamos, teníamos los mismos horarios. Yo me sentía parte del equipo. Yo era un jugador pero que no se vestía", recordará el formado en Colo Colo. Además, destacará a Claudio Bravo y Jhonny Herrera como los colegas que más lo ayudaron y aconsejaron en aquella etapa.

En su primera Copa América como titular, Gabriel Suazo quiere coronarse campeón de América por tercera vez para Chile y no tiene miedo de enfrentar a la poderosa selección de Argentina. "Por más que esté Messi, vamos a enfrentar ese partido con la dedicación y el optimismo de siempre. Nosotros queremos ganar cada partido. Mi objetivo es ser campeón. No voy a apostar por clasificar, quiero ser campeón", sincerará.

Además, se referirá al número 17 que utiliza en su camiseta en el Toulouse y que no tiene miras de llevar en la selección. "Para mí el 17 es de Gary. Yo respeto toda la historia que hay para atrás, no tengo ni que hablarlo. Dije que me dieran el número que quede, me da lo mismo eso. Si en el futuro tengo la oportunidad de elegir mi número, no tengo problemas", señalará.