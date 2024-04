Cony Capelli pide legalizar el aborto en Chile: aseguró que actualmente en un proceso "mafioso"

La exchica reality y ganadora del programa Gran Hermano, Constanza Capelli, dio a conocer en una íntima entrevista con la Revista Sarah su experiencia con el aborto y la importancia que le ve a que se legalice el tema en Chile, para que las mujeres que recurren a este método lo puedan hacer de forma segura.

Así mismo contó que ella se realizó un aborto hace algunos años, tras decidir con su pareja de ese entonces que no era el momento indicado para ser padres y que la decisión la tomaron en un contexto de dolor y desesperación. “Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo”, contó en el encierro de CHV.

La postura de Cony Capelli sobre el aborto

“Cuando me enteré de que estaba embarazada y tenía esta relación tortuosa, ambos estábamos dañados y desde ahí no puedes querer de manera sana. Yo me entero que estaba embarazada, cuando lo veo me pongo a llorar, creo que él quería lo mismo, si él hubiese querido tenerlo me lo hubiese insinuado, pero no fue así”, dijo la bailarina para la revista antes mencionada.

Bajo esta misma línea Cony aseguró que el proceso fue "oscuro" y "mafioso", sobre todo por que este esta penalizado por la ley. “Comprarlo es una odisea, es como comprar droga, o sea, comprar cocaína es más fácil. Es un proceso mafioso y oscuro. Yo llegué a una mujer que se hacía llamar ‘abortera’ porque ayudaba a las mujeres en el proceso. No solo vendía las pastillas, sino que te guiaba. Tuve mucha suerte de encontrarme con ella, me preparó emocionalmente para lo que iba a hacer”, mencionó.

Por otro lado, detalló que el proceso fue "doloroso" físicamente pero que dentro de todo era un dolor "soportable". “Hay casos que han terminado en tragedias por malas indicaciones”, aseguró. Tras decir esto aprovechó de entregar su opinión sobre la urgencia que se debe tener al legislar sobre el tema. “No quiero dar el mensaje de ‘sí, aborten ilegalmente’. Mi mensaje es el contrario. Legalicemos y hagámoslo bien, para que no ocurran esas tragedias, porque al final, al prohibirlo, no evitas que pasen. Las mujeres abortamos y seguiremos abortando”, comentó.

“En Chile solo se puede abortar si a la mujer la violaron, y creo que tenemos que pensar en cómo tú te sientes, o si estás realmente preparada para ser madre. Además, la mayoría de las responsabilidades judiciales son para nosotras. Entonces, no creo que deba ser ‘tuviste sexo sin condón, entonces tu condena es hacerte cargo’. No, porque al final no solo sufres tú, sufre un niño que no tiene la culpa”, cerró.