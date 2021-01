"Contralorito" renunció a su cargo por amenazas de “grupos organizados”

El ex community manager explicó que su salida "tiene que ver con desgaste emocional y personal, por personas que muchas veces confundieron mi labor institucional con mi vida personal".

Sorpresa causó la renuncia del community manager encargado de "Contralorito", la popular cuenta de Contrarloría en Twitter. Así lo informó el propio César Leiva, quien estaba detrás del proyecto en redes sociales.

Según explicó a través de un video, esta no fue una decisión sencilla y no tuvo que ver con su desempeño ni con la institución, sino que debido a hostigamientos que sufrió por parte de “grupos organizados” que lo amenazaron en su vida personal.

“Una renuncia nunca es fácil, más aún cuando uno lo hace entregando mucho por la institución y el proyecto“, explicó Leiva.

En la misma línea precisó que “tiene que ver con desgaste emocional y personal, por personas que muchas veces confundieron mi labor institucional con mi vida personal”.

“Grupos organizados me hostigaron en mis redes sociales personales, me insultaban, muchas veces amenazaron, me hostigaban por decisiones que tenían que ver con la Contraloría, acusando sesgo político por decisiones que a ellos no les gustaban”, comentó.

En la misma línea, relató que “un ejemplo de esto es que el fin de semana pasado, estando con mi familia, me llegaban mensajes insultantes debido a que Contralorito no se había pronunciado por la situación de las luminarias LED en Recoleta, siendo que no tengo nada que ver con eso”.

Pese a su salida, Leiva aseguró que “el proyecto de Contralorito sigue, mis colegas van a seguir trabajando con la mejor de las energías, yo me voy super contento con el trabajo que hicimos y no me voy peleado con nadie”.

En tanto que la misma cuenta de Contralorito despidió a César Leiva con una viñeta en su clásico estilo, donde se ve que una persona se quita la máscara del personaje y la deja junto al resto del traje, en alusión a que la persona detrás de él se marcha.

“Queremos que estén tranquilos, Contralorito y el resto de su equipo seguirá aquí, enseñando y combatiendo la corrupción, aún tenemos plumas y…. !“, escribieron en la cuenta de Twitter.