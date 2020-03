Contraloría inicia investigación sobre audio filtrado de gobernadora de Itata

La gobernadora de Itata, Rossana Yáñez (Evópoli), tiene todos los ojos puestos sobre ella por la divulgación de lo que fuera un audio de WhatsApp, donde se escucha que hace una supuesta invitación a los funcionarios públicos de la región de Ñuble la mañana del pasado jueves para que asistieran a una manifestación por el rechazo realizada el pasado sábado en Chillán.

Se puede escuchar en el audio, lo siguiente:

“Diez y media es el banderazo, así que les dejo a todos hecha la invitación, entre comillas. Pero intendencia se dará cuenta de quiénes van y quiénes no van. Ese fue el mensaje. Gracias, yo no puedo ir, porque no debo ir. Pero ustedes sí”.

Filtran audio de la gobernadora de Itata, Rossana Yáñez, en que amenaza sutilmente a funcionarios para que asistan a un banderazo por el Rechazo en Ñuble pic.twitter.com/SjoCJEmZGI — Sabes.cl (@Sabescl) March 11, 2020

El audio ha generado polémica a nivel local e incluso varios representantes políticos han solicitado la destitución de la gobernadora, ejemplo de ello son las palabras ofrecidas por el senador Felipe Harboe (PPD) a ‘La Discusión’:

“Hemos pedido a los abogados del PPD que a la brevedad posible presenten una denuncia ante la Contraloría Regional y solicitando, incluso, la destitución. Me he comunicado con el Ministro del Interior hoy (miércoles) en la tarde, le he mandado el audio, le he manifestado que esto es muy grave y me ha señalado que va a iniciar algunas acciones para determinar algunas responsabilidades”.

También se conoció el reclamo realizado por la diputada Loreto Carvajal (PPD): “He solicitado formalmente la renuncia a la gobernadora de Itata, Rossana Yáñez, quien (…) pasó por alto la orden de prescindencia impuesta por La Moneda”.

Es debido recordar que las “autoridades/funcionarios NO pueden coaccionar o generar incentivos para participar en campañas políticas, tampoco instituciones, como intendencias, pueden tener algún tipo de control respecto a qué funcionarios participan o no respecto a una u otra opción del plebiscito”, destacó la Contraloría General de la República (CGR) a través de su cuenta Twitter.