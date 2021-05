Constituyente electa de la UDI se mandó insólita declaración apoyando las AFP's

La constituyente electa de la UDI, Constanza Hube, está en el centro de la polémica luego que emitiera una insólita declaración que demuestra que la derecha sigue viviendo dentro de una burbuja y están ajenos a la realidad que vive el país.

En un debate en CNN Chile, la abogada que se hizo famosa por querer acabar con las limitaciones morales en la economía, lanzó las siguientes declaraciones:

“No creo que esté claro que la ciudadanía no quiera más AFP, eso no se le preguntó a la ciudadanía el fin de semana. Si le hubiesen preguntado a la ciudadanía si quería que su porcentaje adicional de cotización fuera a sus cuentas individuales, la gente habría optado por esto. Sin embargo, como la izquierda tiene una visión completamente ideológica, se niegan a eso”.

En esa misma línea, también explicó que “este es el tipo de debate que no debemos tener en la Convención Constitucional”.

Ante eso, Fernando Atria, otro constituyente electo, le respondió rápidamente a la abanderada de la UDI.

"Me sorprende lo que dice Constanza Hube, que dice ‘tenemos que escucharnos entre nosotros’. Afuera, hay un pueblo que ha habla tres veces de la manera más clara y categórica posible: El 18 de octubre del 2019, el 25 de octubre del 2020 y este fin de semana”, explicó.

“Todos los conceptos políticos son vacíos, son eslogan. El sector que fue unido, perdió y los que fueron fragmentados, arrasaron. Yo me pregunto, ¿qué debe pasar en el mundo para que esto esté claro? Después del 18 de octubre, el sistema neoliberal está fracasado. Espero que lo que dijo Constanza Hube no represente el juicio considerado de lo que pasó este fin de semana en Chile. Entonces, cuando se den cuenta de que hay una demanda social de transformación, podemos empezar una conversación constituyente, 10 años más tarde de lo que debió haber sido”, cerró.