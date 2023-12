La ganadora del reality “Gran Hermano”, Constanza Capelli fue invitada al nuevo programa de Karol Cariola (PC) llamado “Y ahora qué?”. En la instancia conversó sobre su orientación política, a quien ve como presidente/a en un futuro y su visión del Gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que una vez fuera del reality, Capelli comenzó a comentarle algunas fotografías al mandatario con tiernos mensajes.



La exparticipante del encierro más famoso del mundo, reveló que siempre le ha gustado Boric y que incluso apoyó su candidatura política porque lo considera muy real y humano. Hace un par de semanas el presidente publicó una fotografía en una actividad en la región de Los Lagos y Capelli le comentó: “Presi” acompañado de un corazón, lo que causó cientos de reacciones en redes sociales.



Constanza Capelli reconoce su amor por el presidente Boric



“Lo veo tan humano. Se sale a veces incluso del papel de Presidente. Me gusta mucho. Él es mi Presidente, no me arrepiento para nada de haberlo votado ¡Quiero conocerlo! Conocer a Brownie. Para mí sería un honor”, reveló la ganadora de "Gran Hermano" Chile quien en el encierro comentó que participó en las marchas del Estallido Social “iba todos los días”, dijo.



Capelli señaló que no solo le comenta los post al jefe de Estado, sino que también le deja mensajes por interno para lograr tener alguna respuesta de su parte. “Me da risa porque yo le escribo por DM. Así como... ‘Hola ¿cómo estás?’ Obviamente no me va a responder, pero no me importa, siempre le mando corazones. Yo te apoyo, mi Presi, contigo hasta el final”, mencionó.



Por otro lado dijo que su orientación política de izquierda la heredó de su abuela y madre quienes le inculcaron ciertos valores y derechos, incluso confesó que todas son parte del mismo partido político. “Ella es militante de Revolución Democrática, igual que yo”, manifestó.



Bajo esta misma línea, dio a conocer que su madre, Paola Capelli está pensado en incursionar en la política “se vienen cositas”, confesó agregando que por su parte no se cierra a esa posibilidad pero que tiene que instruirse más en el tema. “Tengo mucho que aprender todavía”, sinceró.



Luego finalizó con que le gustaría ver a Camila Vallejo como presidenta. “Me gusta la Camila Vallejo, la encuentro power”.