Consejero republicano Carlos Solar negó acusaciones de acoso sexual y lo llamó "oportunismo político"

El Consejero Constitucional electo del Partido Republicano por la región de Antofagasta, Carlos Solar, negó rotundamente las acusaciones de acoso sexual en su contra, realizadas por exalumnas de Medicina en la Universidad de Antofagasta.

Cuando todo eran celebraciones en el partido del médico cardiovascular y miembro del conglomerado de ultraderecha, en redes sociales se viralizaban las acusaciones de quienes fueron alumnas suyas como internas de Medicina.

URGENTE | ACOSO SEXUAL 🔴🚨 Dra. Susana Fernández Salgado denuncia al Dr. Carlos Solar, republicano electo como consejero constitucional.



"El Dr. Carlos Solar, el cirujano que siempre que podía iba a acercarse más de lo necesario, que miraba partes del cuerpo que no debían… pic.twitter.com/lWmr9LBy70 — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) May 8, 2023

Mediante una declaración pública, el Carlos Solar afirma que “esa dama (Susana Fernández) indica que eran varios los doctores (profesores) que ejercieron esas prácticas, aunque solo me ha individualizado a mí, señalando que le toqué cuello y pelo, en presencia de un paciente”.

“Estas acusaciones carecen de todo fundamento, y constituyen un oportunismo político”, señaló.

Añadió además: “No conozco antecedentes, ni denuncia previa alguna, en ninguna instancia administrativa, educacional, policial ni judicial. Lamento esta indignante práctica“.

El Consejero Constitucional electo afirmó que las acusaciones son “un atropello a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y leyes vigentes”.

En ese contexto, anunció que interpondrá acciones legales tanto civiles y penales, “en contra de quienes han ejecutado y quienes difunden información y titulares falsos, con clara intencionalidad política, torciendo la verdad”.

“Hace 5 años dejé de hacer clases en la Escuela de Medicina, y -reitero- nunca existió denuncia alguna que me vincule con este tipo de situaciones. Muy por el contrario, solo queda el reconocimiento por el trabajo desarrollado. Estas perversas prácticas no pueden quedar en la impunidad. No bajaremos los brazos“, cierra la declaración.