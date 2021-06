Consejero Regional de la UDI renunció tras denuncia de acoso sexual

Un nuevo incidente sacudió a la Unión Demócrata Independiente durante las últimas horas, luego que el Consejero Regional de la RM, Carlos Norambuena, dejó su puesto tras una denuncia por acoso sexual.

Las acusaciones fueron realizadas por Camila Humar Seguel, ex candidata a concejala por Huechuraba.

Cabe destacar que los sucesos denunciados incluyen mensajes con contenido sexual y grave hostigamiento, los que se filtraron gracias a la propia afectada. Además, esta fue quien entregó un relato de los hechos en un correo electrónico, el que fue dirigido al intendente Felipe Guevara, al Gobierno Regional y a autoridades del partido.

Te puede interesar: ¡Infeliz! Ministro Paris lanzó denigrantes dichos contra el personal médico de Santiago

Ante esto, Norambuena publicó una carta en la que comunica que: "En vista de los hechos que se me imputan, los cuales fueron puestos en conocimiento del Honorable Consejo, tengo en bien informar a usted, que dedicaré mi tiempo y empeño en que se aclaren los hechos, por lo cual le hago saber mi decisión de renunciar al cargo de Consejero Regional Metropolitano".

La acusación

Camila Humar, la afectada, señaló que en su correo electrónico que: "En ese almuerzo me propuso ser candidata a concejal por alguna de sus comunas donde finalmente él decidió que fuera por Huechuraba. Andábamos repartiendo unos girasoles algunos dirigentes, al finalizar la actividad me dio un regalo por ser navidad, en un envoltorio de Varsovienne y me dijo que lo abriera en mi casa".

"Al llegar a mi casa lo abro para compartir los chocolates con mi novio, pero dentro de ese regalo venían dos colaless y un short Nike. Yo muy molesta lo llamo y le digo cómo se le ocurre regalarme algo así, que si tenía ganas de regalar prendas que se lo regalara a su señora y le advertí que nunca más lo hiciera", agregó la afectada.

Te puede interesar: Funcionaria de la PDI murió tras ser baleada en operativo en La Pintana

Además, en una ocasión el Core le habría dicho en una ocasión que "confiara en él" y que la había "llevado engañada a un motel", continuó explicando.

Teniendo en cuenta la angustia y negativa de ella a ingresar al lugar, indicó que Norambuena se enfureció y "con un tono de voz muy alto me dijo que yo no entendía todo lo que hacía por mí, que era una malagradecida, mientras conducía a toda velocidad, sin medir ninguna consecuencia. Me dejó en mi auto y se fue".

Respecto a la denuncia, Claudio Pardo, jefe de la bancada UDI, aseveró que: "En mi condición de Consejero Regional respeto la presunción de inocencia de nuestro colega, pero es mi obligación política y moral señalar que rechazo cualquier clase de hostigamiento, acoso o abuso sexual que se ejerza contra cualquier mujer en nuestro país".

"En una sociedad donde las mujeres suelen guardar silencio frente a este tipo de abusos es importante escucharlas, acogerlas y darle credibilidad. No hay derecho a ponerlas en duda sobre todo después del largo proceso que suelen vivir antes de hacer pública este tipo de denuncias", agregó.