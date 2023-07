Consejera republicana se llenó de críticas por su visión sobre la protección a los animales

Este jueves se volvió viral en redes sociales un comentario que realizó La consejera republicana, Claudia Mac-Lean, mientras discutían la enmienda oficialista que habla sobre la protección de los animales.

Cuando llegaron al punto que hablar sobre la contemplación de las mascotas en la Constitución, la consejera republicana señaló que tiene “una complejidad en la que ustedes dicen: una educación basada en la empatía y el respeto”.

Mac-Lean afirmó en el Consejo Constitucional que no comparte para nada la idea de exigir empatía debido a que hay personas que no se sienten a gusto con algunos animales. “Encuentro que la palabra empatía es difícil porque hay personas que no quieren empatizar con los animales, hay personas a las que no le gustan los gatos por ejemplo”, comenzó diciendo.

Consejera republicana no les gustan los gatos

La consejera no encontró nada mejor para reforzar su punto que agregar y hacer ver un supuesto fallo en la lógica de la propuesta: “Entonces la educación basada en la empatía puede ser forzada de repente, leyendo yo esto pienso altiro: a mi no me gustan los gatos, entonces yo por qué tendría que tener empatía con los gatos”.