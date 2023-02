Conoce el impactante motivo que provocó el quiebre entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla

Un fuerte rumor se ha desatado durante las últimos días en los medios de farándula nacional, quienes indican que el comentarista deportivo, Mauricio Pinilla, le habría puesto punto final a su relación con la modelo ibérica, Gala Caldirola.

En el programa Qué te lo digo de Instagram, la periodista Paula Escobar comunicó que el pololeo entre la exchica reality y el exfutbolista ya no va más. "Pinilla la cortó, porque me pueden creer que Gala se habría puesto celosa porque Mauricio fue al funeral de su ex suegro y eso no le habría gustado", relató la periodista. Además, aprovechó la instancia para recordar la partida de Jaime Gallardo, padre de Gisella, expresando que en el funeral, el ex futbolista habría estado acompañado por su familia.

Por otro lado, la comunicadora indicó: "Ellos se querían mucho. De hecho las hermanas de Pinilla se volvieron a seguir con Gisella Gallardo. Ellas también fueron al funeral. Es más, hubo un momento de unión". Luego, el periodista Sergio Rojas, le dejó un contundente mensaje a Gala: "Tú no puedes ir a todas. La invita el Pangal, para allá va. La invita el Mauricio, para allá partió".

Además, la relación habría terminado porque el exfutbolista de La Roja está enfocado en dedicarse a sus tres hijos y también se rumorea una reconciliación con su exesposa Gisella Gallardo. Pese al quiebre, la modelo española se fue al sur de nuestro país para disfrutar en compañía de Pedro Astorga, primo de Pangal Andrade, quien actualmente estaría junto con la española.