Conoce a la codiciada influencer venezolana que aseguró tener sexo con Cristiano Ronaldo

Sigue la polémica en torno a la vida sexual del jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, luego que una reconocida influencer venezolana aseguró haber tenido relaciones sexuales con el futbolista en plena concentración de Portugal a fines del 2022.

La joven, que se hace llamar Georgilaya y es conocida en su país por dedicarse a subir contenido para adultos, cuenta con casi 200 mil seguidores en Instagram que siguen sus atrevidas postales en redes sociales.

En los últimos días, la venezolana reveló detalles sobre cómo se habría dado el encuentro, afirmando que todo comenzó tras pedirle fotos al luso y a varios compañeros de su selección, que en ese entonces se preparaba para el Mundial de Catar.

“Esto ocurrió durante la concentración de la selección en el Hotel Solverde. Hubo fotografías e intercambio de número. Luego de esto, dicha persona me escribió para vernos en la habitación”, indicó.

Georgilaya aclaró que ella accedió a subir a la pieza de CR7. “Todo lo hice consciente. No me sentí obligada, pero sí me sentí bastante manipulada por el hecho de estar solos en un cuarto y pasó”, dijo en un video subido a sus redes sociales. “Tuvimos relaciones sexuales. Por acá no voy a dar tantos de detalles, pero hasta el sol de hoy esto ha sido un tormento para mi vida”, agregó.

Además, reconoció que “estuve a punto de separarme porque le fui infiel a mi esposo. No tengo necesidad de mentir. Mi vida cambió para siempre. El hecho de entrar a esa habitación y tener relaciones con Cristiano Ronaldo me ha provocado sentimientos de culpa”.

