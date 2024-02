Conmovió a sus seguidores: “Negro” Piñera dedica canción a Sebastián

El músico Miguel “Negro” Piñera le dedicó en redes sociales la canción “Gracias a la vida” de Violeta Parra a su recientemente fallecido hermano Sebastián Piñera. El conocido empresario le realizó algunos arreglos musicales y le cambió el ritmo a la emblemática canción incluyendo sonidos de charango y guitarra.



Cabe mencionar que el “Negro” tenía una cercana relación con su hermano y en entrevista para CHV señaló que siempre le tuvo miedo al helicóptero y a que el exmandatario tuviera un accidente. “Yo le decía, hermanito, vende ese helicóptero. Siempre tuve la tincada de que algo iba a pasar”, señaló en esa instancia.



El “Negro” Piñera dedica emotiva canción a su hermano



El músico le dedicó la emotiva canción a su hermano y la publicó en redes con un video que compiló de fotografías junto a Sebastián de todos los momentos que vivieron juntos en viajes y eventos públicos. "Adiós hermano querido, y gracias a todos por el cariño", escribió en la publicación que se llenó de comentarios de sus seguidores y adherentes al expresidente.



"Si a mi me duele su partida, no quiero imaginar tu dolor", "un abrazo grande, Negrito", "te abrazamos", "un abrazo con mucha fuerza", "cuesta creer que falleció, parece un mal sueño", "no puedo dimensionar tu tristeza", “Aún no asumo que perdimos al mejor presidente de Chile", "Un abrazo al cielo mi piñi”, fueron algunos de los comentarios que recibió en los comentarios del registro.



Así mismo el “Negro” reveló el estado de su hermana Magdalena Piñera, quien estaba en el helicoptero cuando este impactó en el lago Ranco y Sebastián perdió la vida tras pedirles que abandonara la aeronave. “Mi hermana amaba a Sebastián con toda su alma y, entre todo su pánico, trató de ayudarlo. Pero cuando te has sumergido tres, cuatro metros, tienes que aguantar aire para salir”.