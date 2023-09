Conglomerado que llevó a La Moneda al Presidente Boric llegó a su fin

El conglomerado que llevó a La Moneda al Presidente Gabriel Boric, Apruebo Dignidad, y que agrupaba a partidos del Frente Amplio, el PC, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, llegó a su fin.

Según la información entregada por La Tercera PM, algunos de los mandamases “ni siquiera recuerdan la última vez que se reunieron o que hablaron por el grupo de WhatsApp que se creó”.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que “hay distintas razones. Una de ellas es que el Frente Amplio tiene una dinámica natural de encuentro entre ellos, porque están trabajando en la posibilidad de constituirse en un solo partido”.

En esa misma línea, el presidente de Comunes, Marco Velarde, afirmó al medio citado que “los partidos del Frente Amplio sin duda hemos estado profundizando en la decisión del partido único. Hemos estado trabajando intensamente para poder, en lo pronto, conformar una sola orgánica, de un partido de izquierda grande, que apoye al Presidente”.

Por su lado, el diputado Tomás Hirsch, quien también es presidente de Acción Humanista, explicó que entre los partidos que se agrupaban en Apruebo Dignidad “hay poca coordinación y acción conjunta”.

Aunque, indicó que “nos seguimos reuniendo todas las semanas como alianza. Yo creo que lo importante es eso: hemos avanzado más hacia ser alianza (...). Pero efectivamente como Apruebo Dignidad, como tal, no tenemos un espacio activo común ni una coordinación activa actual. Eso es así (...). En algún momento eran más evidentes las dos coaliciones y eso ha ido cambiando. Hoy día hay una relación más fluida entre los distintos partidos”.

El nombre del conglomerado era el problema

El nombre “Apruebo Dignidad”, era lo que más le generaba ruido a algunos de los partidos que pertenecían al conglomerado y confesaron que se ha hecho complejo cargar con la palabra “Apruebo”.

Carmona reveló que “en un momento estuvo el tema de que era necesario adecuarle el nombre, que estaba vinculado al proceso del 4 de septiembre, al proyecto más estratégico de gobierno”.

Por su parte, Hirsch confesó que “no es que por el nombre que no nos reunamos o porque el Apruebo ya fracasó, o porque ahora no está claro que venga un Apruebo sino más bien un Rechazo. No. Ese no ha sido para nada el factor”.

De tomas maneras, el parlamentario afirmó que Apruebo Dignidad “nunca fue una instancia tan activa de coordinación, la verdad”.