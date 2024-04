Una violenta reacción tuvo una conductora en la comuna de La Florida al ser interpelada por otro conductor que la enfrentó por ir manejando en contra del tránsito. En el video que se volvió viral, la mujer justificó su actuar debido a su estado de salud y aseguró que se dirigía a un centro médico, sin embargo la discusión terminó con la madre de la protagonista golpeando al conductor que las paró.

En el video se escuchó como la mujer ofuscada le señaló al hombre que Carabineros la había dejado pasar contra el tránsito en esa calle ya que, ella iba con una crisis de asma. A lo que el sujeto respondió calmadamente: “va contra el tránsito”. Sin embargo, la mujer continuó enojada, reclamando y gritando, e incluso amenazó al chofer quien le intentó explicar porque no podía transitar por esa calle.

¿Qué dijo la conductora molesta?

“Los Carabineros me dejaron pasar para allá. Los carabineros están ahí, hueón. Te voy a hacer mierda el auto, a mí no me interesa, tengo cáncer y me estai hueveando”, dijo la mujer. A lo que el conductor le preguntó “¿Por qué tiene cáncer va contra el tránsito?”. Esto molestó más aún a la conductora quien señaló que le iba a romper el auto y que su esposo era PDI.

“¡Qué te importa! ¿Eres Carabinero? Voy a llamar a mi marido que es detective y te voy a hacer mier... por roto de mier... Tení a toda la gente esperando” lanzó la mujer a lo que el hombre respondió. “La que la está haciendo esperar aquí eres tú”. “Bueno yo no me voy a desmayar y perder el conocimiento, podí ver que tengo la… ya no puedo ni hablar, estoy ahogada ¡Te voy a hacer mierda el télefono!”, agregó la mujer desesperada.

Fue en eso que una vecina de la cuadra le pidió al conductor que avanzara y pasara por el costado del auto, ya que estaba generando congestión vehícular y así la mujer podía ir al médico. Sin embargo, el hombre insistió en su punto lo que hizo enojar a la madre de la joven, quien lo golpeó en varias oportunidades en los brazos y con groserías le pidió que las dejara pasar.

El registro tiene más de 10 mil likes y más de 2 millones de visualizaciones.