En el matinal Tu Día ocurrió una inesperada entrevista que dejó descolocados a todos los panelistas del programa. En pleno despacho en vivo un ciudadano venezolano intentó escapar de una fiscalización vehícular en Estación Central y fue consultado por su actuar por una reportera en el lugar, en la instancia el hombre aseguró que trabajaba para una aplicación y que tenía todos los papeles al día.

Sin embargo, Carabineros dio a conocer que el sujeto no contaba con su licencia de conducir. A pesar de esto aseguró que seguirá conduciendo para la aplicación ya que es la única manera que tiene de ganarse la vida. Cabe mencionar que cuando fue consultado por su intento de escapatoria el hombre dijo que “no me voy a dejar fiscalizar, no soy tan huevón”, provocando la indignación de los oyentes.

¿Qué más dijo el conductor extranjero?

“Tengo auto al día y todo, pero no tengo licencia. Es lo único”, continuó el hombre, ante lo que el notero respondió explicando las consecuencias que puede traer el conducir contra el tránsito. “Está muy equivocado, amigo, fui de reversa, eso no fue contra el tránsito”, reaccionó el aludido quien además contó que lleva 5 años en Chile y que compró una cuenta de Uber a través de Instagram.

Además el auto en el que se movilizaba tenía los vidrios polarizados. “¿Por qué no sigue las reglas?”, le preguntaron desde el matinal. “¿Cuáles reglas?” dijo el conductor extranjero con tono de voz relajada. “Las chilenas, si usted está en Chile” le volvieron a indicar a lo que el hombre cerró. “Toca andar así, como uno es extranjero”, lanzó.



“@Uber_Chile cómo es posible que tengáis un socio conductor, Venezolano, residente en Chile hace 5 años, prestando servicios SIN LICENCIA?”; "EXIJO una explicación de forma inmediata por parte de @Uber_Chile , con ese tipo de conductores utilizando sus servicios no me siento seguro, y me veré obligado a cancelar mi suscripción”; “Uber realmente debería estar multada por no fiscalizar ni prevenir los delitos con sus cuentas Y cómo lo permite uber? No que tiene un registro completo de sus conductores? ¿Habrá falsificado un documento? Eso es más grave aún”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver.