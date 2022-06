Cóndor Rojas barrió el piso con Pablo Solari al exigir su salida de Colo Colo

“Que se vaya, no es Caszely ni Zamorano”, criticó el histórico ex arquero de los albos y La Roja.

Roberto "Cóndor" Rojas destrozó a Pablo Solari.

Una dura crítica realizó el histórico ex portero de Colo Colo, Roberto "Cóndor" Rojas, en contra del delantero argentino, Pablo Solari, por sus críticas a la dirigencia alba por no ser vendido al América de México.

Recordemos que el ex Talleres se ofuscó y aseguró que desde la concesionaria alba habían faltado a su palabra por no dejarlo ir al cuadro azteca. Ante esto, el mítico "Cóndor" decidió entregar su opinión respecto a la "teleserie del momento" en el Estadio Monumental.

“Yo creo que si él ya no tiene ninguna amabilidad de jugar por el club, deben liberarlo y venderlo. No puedes tener a un jugador que no quiera jugar, eso es básico“, indicó, agregando que: “que los jugadores no piensan solo por ellos, los empresarios se meten en sus cabezas y entre más joven venden a un jugador más provecho le van a sacar. Hoy el jugador decide por un conjunto de personas que lo rodean”.

Finalmente, cerró diciendo que “cuando los resultados no vengan, el precio será otro. Y no es Caszely ni Zamorano para no dejarlo ir“.