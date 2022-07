Concepción le dio un "portazo en la cara" a la U para jugar el Superclásico

Desde la alcaldía indicaron que no facilitarán el recinto de Avenida Collao, ya que la U no envió nunca la solicitud formal para ocupar el estadio.

La U no recibirá a Colo Colo en Concepción.

La Ilustre Municipalidad de Concepción anunció durante esta jornada que no facilitará el Estadio "Alcaldesa Este Roa" para el partido que enfrentará a la Universidad de Chile ante Colo Colo el próximo 31 de julio con motivo de la fecha 19 del Campeonato Nacional.

De acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa, la alcaldía no facilitará el recinto de Avenida Collao dado que finalmente desde la U no enviaron la solicitud. Ante ello, el elenco laico sigue en busca de estadio para el ex Superclásico del fútbol nacional.

Recordar que el cuadro universitario, en medio de las reparaciones en el Estadio Nacional, está jugando como local en el Estadio Santa Laura, no obstante, busca otro recinto para el duelo ante los albos en un peregrinar que se complica cada vez más por el accionar de los hinchas.

Y solo para recalcar que nadie quiere a los hinchas azules, el pasado fin de semana se produjeron incidentes debido al alza de los precios de las entradas al exterior del recinto de la Unión Española.