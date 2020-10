Concejala de Talcahuano lanzó fuerte improperio en plena sesión municipal

La autoridad entregó su versión de lo sucedido, luego que se presumiera que el improperio iba dirigido a uno de sus hijos.

La concejala de Talcahuano, Pamela Cortés (PPD), protagonizó una comentada situación producto de un micrófono abierto.

Esto sucedió una vez más la tarde de este miércoles cuando los ediles se encontraban en plena sesión del Concejo de la comuna de la región del Biobío.

“Te estay bloqueando y cuando te bloqueai te poni hueona“, se escuchó fuerte y claramente por parte de Cortés.

El hecho dejó descolocados a los demás integrantes de la reunión virtual. “Concejala, se le quedó su micrófono abierto“, le dijo rápidamente el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI).

La situación se viralizó rápidamente, y causó polémica, ya que muchos comenzaron a señalar que las palabras habrían sido dirigidas uno de sus hijos, por haber estado interrumpiendo la videollamada, acusando así maltrato infantil.

Sin embargo, en conversación con Sabes.cl, la concejala dio su versión de lo sucedido: negó que las palabras fueran para alguno de sus hijos, sino que iban dirigidas a su perrita.

“Se me abrió el micrófono y reaccioné donde mi perrita me mordió el tobillo cuando se me cayó una pepa de chocolate y por eso fue la reacción”, aseguró.

“No estoy justificando la causa, porque aunque sea un perro tampoco tienes que tratarlo así, pero me mordió, entonces reaccioné corriéndola”, concluyó.

Revisa aquí el momento: