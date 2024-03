Recientemente se aprobó el renombramiento de la Av. IV Centenario de Las Condes, usando el nombre del ex presidente Sebastián Piñera. La solicitud de cambio fue aprobada por 6 votos contra 4, por lo que el difunto ex mandatario tendrá su calle en la comuna santiaguina. Sin embargo, la medida levantó polémica de inmediato.



Y es que uno de los que votó en contra fue el concejal Leonardo Prat. El político llegó al municipio como independiente, con cupo del Partido Republicano. El funcionario municipal rechazó la idea y lanzó su propia propuesta. Manifestó que alguna calle de la comuna fuera rebautizada con el nombre del dictador Augusto Pinochet.



“(Quien) no se preocupa de venerar, de respetar y enaltecer a quienes lo antecedieron y crearon este país, no merece el respeto”, argumentó. Esto lo dijo aludiendo a la opinión pública de Piñera hacia el dictador. Según consignó Biobío Chile, el concejal señaló: “Quiero dejar en claro que así como quisieran enaltecer hoy día al expresidente en una calle también lo podrían hacer con Augusto Pinochet Ugarte”, asegurando que el dictador tiene “muchos antecedentes como para poder enaltecerlo en una calle”.



“Ambos son criticados de haber violado los derechos humanos. Tuvieron conflictos con intereses económicos. Ambos desarrollaron grandes obras”, comentó, a su criterio, las similitudes que comparten Piñera y Pinochet. “No me vengan a decir que solo esta persona (Sebastián Piñera) merece ser enaltecida y no un anterior expresidente. Y al que le guste bien, y al que no también, porque (Pinochet) fue un ex presidente”, cerró.