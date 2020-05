Con dedo arriba Julia Vial paró en seco a Ossandón en pleno matinal [+VIDEO]

La transmisión del matinal ‘Hola Chile’ comenzó comentando la situación actual del país debido a los contagios de coronavirus, esto con la participación del senador Manuel José Ossandón y el médico Enrique Paris.

“Yo creo que se está equivocando de enemigo; el enemigo se llama coronavirus, no se llama Sebastián Piñera, esa pelea viene después. Hoy día necesitamos que de alguna manera seamos capaces de protegernos entre todos”, fue el comentario que realizara el parlamentario.

Inmediatamente fue interrumpido por Julia Vial, quien le contestó: “Sabe qué senador, con mucho respeto, yo creo que ustedes ven la crisis como algo político, para el común de los ciudadanos es nuestro día a día; el no poder abrazar a tu mamá el día de ayer porque es una persona de riesgo, el todavía no tener la vacuna contra la influenza porque no llegan a todos los consultorios, ni a todos los lugares donde debería estar llegando y la población de riesgo sigue sin vacunarse en un porcentaje”.

“Yo creo que esa información no es cierta, Julia… la población de riesgo está toda vacunada”, le respondió Ossandón.

Vial fue enfática al asegurar que “no está vacunada, mi hija no está vacunada y es población de riesgo y no hay vacunas; no están todos vacunados, senador, cuidado con la información que entrega”.

“Pero tu hija no está en Fonasa, entonces ojo, porque hay todo un tema mezclado”, le dijo el parlamentario, a lo que la animadora de Hola Chile le refutó: “Perdón, pero qué tiene que ver Fonasa, senador”.

“Si pues, porque todo lo que cubre el sistema público… lo que pasó es lo siguiente: entramos a una pandemia que nadie sabía y todo el mundo quería vacunarse. El año pasado cualquier persona que iba a una farmacia podía comprar una vacuna”, agregó Ossandón.

Julia le dijo que no era cierto lo que decía, porque el año pasado también se agotó. De hecho, aseguró que hoy no hay stock.

Revive el momento acá: