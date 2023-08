¿Con Damián Pizarro? el 11 que piensa Quinteros ante Palestino

Desde Bélgica confirmaron que desde hace unos meses hay un seguimiento sobre Damián Pizarro, pero tal como informaron en Colo-Colo, todavía no hay una oferta formal por el jugador que computa 1.599 minutos, dos goles y tres asistencias en la víspera de un nuevo desafío para los albos.

La posible salida del "9" le abre un espacio a dos delanteros que si bien fueron expresamente solicitados por Gustavo Quinteros, no han tenido la continuidad que hubiesen esperado. La referencia es para Leandro Benegas y Darío Lezcano, este último incluso hizo público su deseo de partir y contradijo al entrenador por una supuesta lesión.

"Sobre Colo-Colo hablan el 80% mentiras, a mí me hacen reír. Tengo una relación excelente con todos. Desde que estoy acá en el vestuario no hubo ningún problema, lo soluciono todo", afirmó el estratega que ratificó molestias en cinco jugadores justo antes de medirse ante Palestino en la Copa Chile.

Alan Saldivia, Esteban Pavez, Óscar Opazo, Carlos Palacios y el propio Damián Pizarro no terminaron bien frente a Huachipato. "La copa es muy importante, pero no queremos descuidar el campeonato. Dos o tres no serán considerados, alguno quizás pueda jugar", agregó Quinteros.

El técnico es astuto y a pesar de los rumores que indican una partida inminente del "9", lo incluyó en la lista preliminar de 22 jugadores citados para enfrentar a los de La Cisterna. "Sería muy lindo que vaya a Europa un jugador que yo hice debutar, ojalá pueda ser a fin de año", indicó en la conferencia de este martes.

La semifinal regional Centro Norte ante los "árabes" que se disputará este miércoles a partir de las 18 horas contará con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Ramiro González, Erick Wiemberg; César Fuentes, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Damián Pizarro y Jordhy Thompson para Colo-Colo.