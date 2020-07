Con chilenismo Briones dio portazo al retiro de 10% de los fondos de las AFP

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, defendió el plan de entrega de créditos blandos a la clase media anunciado por el Gobierno de SebastiánE Piñera y afirmó que no hay posibilidad a la discusión en torno al retiro del 10% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

“Como Gobierno, definitivamente no estamos de acuerdo con esa postura y por lo tanto cerramos esa puerta, que es pan para hoy y hambre para mañana. Es más efectivo ir con recursos del Estado que sacrificar las pensiones futuras”.

“No hay ningún pago de la Pyme respecto a la garantía estatal y existe una tasa extremadamente ventajosa. En cambio, para las grandes empresas se ha planteado que la garantía se pague y que la tasa de interés no sea cero, sino que lo determine el mercado”. Agregó que “se construyen muchos mitos respecto a que ayudamos a los grandes y no a los chicos o a la clase media. Hemos ayudado a las Pymes, a la clase media y a los más vulnerables”.

Igualmente aprovechó la instancia para advertir “que no se diga que no se está recurriendo a la deuda. Este año vamos a tener un déficit fiscal cercano al 10% del producto (PIB)” y que “hoy día somos más pobres como país y tenemos que ajustar los gastos. Pido la comprensión y los invito a mirar el despliegue de medidas”.