Comunidad mapuche amenaza y les roba el agua a los bomberos de Vicuña en Ercilla

Una grave denuncia realizó el personal del Cuerpo de Bomberos de Vicuña, quienes afirmaron que fueron amenazados de muerte por una comunidad mapuche en Ercilla, quienes los obligaron a descargar el agua destinada a incendios forestales en vehículos particulares.

Según informaron desde la institución, los integrantes de la comunidad los obligaron a descargar en vehículos particulares el agua destinada al control de incendios.

El comandante de Bomberos de Vicuña, Diógenes Rojas, indicó que saben que hay problemas en la zona de Ercilla, pero que ellos no tienen nada que ver con dichas situaciones. En este sentido, Rojas indicó que se trata de “zonas donde no hay garantía, no hay presencia policial ni militar”.

Según detalló en un video que se compartió en redes sociales, cuando los bomberos salieron al procedimiento fueron interceptados por personas de una comunidad y obligados a descargar el agua en vehículos particulares.

Bomberos fueron amenazados por comunidad mapuche.

“Había un puente que era para cuatro toneladas y nuestro camión pesa 20 mil, entonces el maquinista le manifestó a estas personas que no podían pasar por el tema peso vehículo, a lo cual ellos no lo entendieron así y los obligaron a pasar ese puente (…) incluso con amenazas de muerte hacia el personal, y de llevarse el vehículo”, indicó el comandante de Bomberos.

Ante la presión ejercida, el conductor pasó por el puente y descargaron el agua en los vehículos particulares. Luego de esto, los integrantes de la comunidad se retiraron y los bomberos lograron regresar al cuartel.

Al ser informado de esta situación, Diógenes Rojas avisó al punto focal regional de la institución y les manifestó el descontento frente a lo ocurrido con su personal, por lo que ordenó su regreso inmediato a Vicuña.