Complejo momento del “Pollo” Fuentes: su hijo fue denunciado por estafa

El hijo del cantante José Alfredo Fuentes “Pollo”, fue denunciado por una millonaria estafa en contra de 10 familias. El hombre, llamado Jaime Méndez, habría cobrado $3 millones a las familias de una comunidad ubicada en Gloria en Pumanque, para instalar un sistema eléctrico que nunca concretó. La denuncia ciudadana fue expuesta por CHV.



Cabe mencionar que el “Pollo” Fuentes reconoció a José Alfredo en 2007, el hombre nació producto de una relación extramarital del artista en los años 70´. "Abro la puerta y entra un cabro igual a un primo mío. Le dije 'No me digai nada, voh soi hijo mío'”, dijo Fuentes en una entrevista sobre el momento en que conoció a su hijo.



¿Qué dijo el “Pollo” Fuentes sobre lo que se le acusa a su hijo?



Para Chilevisión el cantante señaló que "he tenido contacto por el lado de su señora. Con Jaime no tenemos tanta relación desde hace un tiempo (...) lamento mucho lo que está pasando, sobre todo si hay gente afectada. Es la primera noticia que tengo de esto. Él es una persona grande ya".



Por su parte Méndez salió a aclarar lo ocurrido y los motivos por los cuales no concretó el trabajo por el que cobró. "No llegaron los cables, luego fueron mal comprados y luego no llegaron", mencionó para luego señalar algunos argumentos sobre la compra de los materiales para efectuar la instalación.

"Les dije 'vecinos, se me escaparon los costos, voy a cobrar los días adicional para seguir'. Porque los costos fueron variando. Cuando tu le dices al cliente que compre el material, el material lo compran mal o no estaba y yo le tenía que pagar igual a la mano de obra", explicó.

“Al final les dije ‘les voy a hacer yo la línea’, y les cobré un poco más barato de lo que cobraran los demás, pero ellos compraron los materiales, yo fui todas estas veces, ellos instalaron los postes, ellos tenían que instalar los postes, no es que ellos los instalaron porque yo no hice la pega (…), cuando yo llegué a instalar la línea no estaban todos los postes instalados”, cerró.

