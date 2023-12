Cathy Barriga no se salvó del bullying ante su inminente formalización. Dada su ausencia, los panelistas del programa Me Late no perdieron la oportunidad de comentar la polémica situación de la ex alcaldesa de Maipú. Se mandaron tremenda flor de pelambre en contra Barriga por sus graves problemas con la justicia y una fallida oferta para participar en un docurreality.



Cabe recordar que la ex chica Mekano sería formalizada durante enero por delitos de fraude al fisco. En ese contexto, sus compañeros de programa se burlaron de Barriga haciendo alusión a una posible estancia en la cárcel. También comentaron que debido a su situación, se habría “congelado” un posible ingreso a un nuevo programa de televisión.



El chisme se desató durante la transmisión de Me Late Digital, la versión online de Me Late Estelar, del canal Zona Latina. El periodista y conductor del programa, Sergio Rojas, partió comentando lo más jugoso del pelambre: el fracasado ingreso de la ex alcaldesa a un nuevo docurreality. “Yo lo voy a contar, lo voy a tirar a la parrilla, porque total, capaz que a la que inviten ya no esté. Invitaron a Cathy Barriga a Top Chef”, dijo.



Junto a Rojas se encontraban los panelistas Daniel Fuenzalida, Antonella Ríos y Luis Sandoval. La única que no estaba presente durante la transmisión de YouTube era Barriga. Además, Rojas añadió que desde Chilevisión detuvieron las conversaciones con la ex alcaldesa para un futuro ingreso al docurreality por el escándalo. “El día que apareció toda esta polémica dejaron de hablarse mutuamente”, reveló



Cathy Barriga trolleada en vivo



Luego de dejar completamente descuerada a la ex integrante de Mekano, los panelistas comenzaron a lanzar bromas acerca de un eventual ingreso a la cárcel de Barriga. “Dicen que ella iba a hacer un ‘Capuchino’ ahí”, comentó Rojas, en alusión al anexo cárcel Capuchinos. “No. Ella iba a ir a Punta Cana”, ironizó en broma Antonella. “Lo que pasa es que Chilevisión está bien cerca”, añadió, en tanto, Fuenzalida, posiblemente en alusión a la ex Penitenciaría, la cual se encuentra a metros del canal de Paramount.