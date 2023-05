“¿Cómo van a adelgazar?”: la dura crítica de Raquel Argandoña que molestó a Patricia Maldonado

Un particular momento se vivió al inicio del reciente capítulo del programa de TV+, Tal Cual, luego que la conductora Raquel Argandoña increpara a sus compañeros José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado.

Todo comenzó en una reunión de pauta antes de que salieran al aire, en donde la Quintrala criticó duramente al conductor y a la opinóloga por lo que estaban comiendo.

En ese contexto, al inicio del capítulo, Raquel se tomó un minuto para increpar en pantalla a sus compañeros por la situación. “Antes que nada, perdónenme, yo a ustedes lo voy a acusar. Estoy indignada con ustedes dos, indignada”, comenzó diciendo la presentadora.

“Llegué al programa y veo en la sala de reuniones, pero era una cantidad de comida atroz. Hamburguesas de pollo, papas fritas, fajitas, dulces, alitas de pollo, de todo. Y ustedes se comieron todo. ¿Cómo van a adelgazar?”, lanzó Raquel.

Tras esto, apuntó directamente a Viñuela, “Tú que inventas que cada día estás más flaco, mentira. Te estas comprando las chaquetas dos tallas más grande”, disparó.

Luego de esto, en el programa mostraron algunas imágenes de la discusión que tuvieron en la reunión de pauta, momentos antes de salir a pantalla.

“¿Te digo la firme? ¡Estoy chata que esta mina se preocupe de que no coman, que esto y lo otro! ¡Es mi problema! Yo como lo que se pare el tajo. Y que no me hue… más”, señaló molesta a la cámara Paty Maldonado.

Raquel entonces cuestionó a su amiga por lo que había pasado: “¿Para qué te pusiste el balón entonces? ¿Por qué comes chatarra? ¿Por qué no pides una ensalada?”.

La conductora del espacio entonces se dirigió a Viñuela con sus críticas. “Voh’ no hagas más de mentirle a la gente de que quieres adelgazar. Te chantaste así una faja. Comiste alitas fritas de pollo”, cuestionó Raquel.

“Yo le quiero dejar a los gusanos fiesta, que celebren”, bromeó Patricia agregando que “los gusanos se van a morir de anorexia con esta hue… ¡Estoy chata con la hue… ya!”.

José Miguel entonces le preguntó a Raquel si él le decía algo a ella por no comer, mientras que su compañera le respondió que ella también quería pero “tienes que mantenerte”.

Tras mostrar las imágenes de la pelea en la reunión, en el estudio Raquel continuó insistiendo en su punto.

“Yo soy dueña de comer lo que me plazca. No te estoy preguntando la opinión. Cuando yo te digo ‘Raquel, estás demasiado flaca, pareces palo de escoba’. Si te viene un resfrío, te pasa algo al pulmón. ¡Te vas a morir! Igual que yo de gorda y voh de flaca”, lanzó Paty enojada en la pantalla. “Me tienes chata, me tienes chata”, agregó.

Sin embargo, la Quintrala continuó increpando a sus compañeros, e incluso aseguró que un día Paty “vació” una máquina de snacks y la mandó a hablar a psicólogo y nutricionista.