Aunque la vacuna de Pfizer-Biontech ya comenzó a aplicarse en los funcionarios de salud, el COVID-19 sigue expandiéndose en las distintas regiones del país y ahora acompañado por una nueva cepa que amenaza con ser más contagiosa que la inicial de acuerdo a las informaciones de los especialistas en la materia.

Pese a que a la fecha aún no se documentan suficientes infecciones de esta nueva variante del Coronavirus, las recomendaciones coinciden que los pacientes crónicos deben mantener los mismos cuidados. Especialmente en aquellos que tienen enfermedades de base como diabetes mellitus, hipertensión arterial y alteraciones cardíacas.

“La pandemia no se ha acabado, y que exista una vacuna no nos protege al 100%, ya que está comprobado que es un virus que evoluciona muy rápido. Los enfermos crónicos tienen sistemas inmunes debilitados y están doblemente expuestos, así que la recomendación es mantener el aislamiento y el autocuidado mientras no se encuentre controlado totalmente el Coronavirus”, afirma el médico de monitoreo continuo de Avis.Care, Jesús González.

En ese sentido, González advierte que evidentemente podría haber similitudes entre las cepas, pero debemos estar preparados a los cambios que pudiera tener la pandemia. “El llamado es a mantener las precauciones sanitarias, ya que la vacuna es solo para una cepa del COVID y aún no hay estudios que confirmen si se adquiere inmunidad para el resto de las variantes”, recalca.

González agrega que la recomendación es que pacientes con enfermedades de base sigan controlándose y eviten salir de su hogar.