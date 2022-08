Comerciante ambulante le "paró los carros" a José Antonio Neme en el Mucho Gusto

“Es fácil hablar desde ahí sentado y no ver la problemática real de la gente”, señaló la vendedora ilegal.

La comerciante se enojó con José Antonio Neme.

Un tenso momento se vivió la mañana de este martes en el matinal Mucho Gusto de Mega, luego de que una comerciante ambulante emplazara directamente al animador del espacio, José Antonio Neme.

Todo ocurrió cuando el programa estaba cubriendo a un grupo de comerciantes ambulantes que se manifestó en contra del municipio luego de que anunciaran, junto al Gobierno, el despeje de los vendedores ilegales que estaban en la Plaza Maipú. Fue en ese despacho en directo cuando una mujer se acercó a entregar su opinión sobre lo que estaba ocurriendo y encaró al periodista.

“Sabes cuál es la molestia, nosotros somos un comercio que no es ilegal, nosotros somos un comercio que lleva muchos tiempo con nombre y apellido, nos tienen identificados acá en el municipio y resulta que ahora el alcalde, que no es de la comuna y que no nos conoce, y resulta que él de un día para otro decide que no trabajamos más”, comenzó señalando molesta la mujer, que se identificó como Katherine Díaz. En esa misma línea, le preguntó al alcalde “qué solución nos da a todas estas personas que sí son de Maipú y que viven del día a día”.

Asimismo, la entrevistada interpeló al conductor del matinal directamente, señalando que “a lo mejor el señor Neme debe tener una súper buena situación económica, y es fácil hablar desde ahí sentado y no ver la problemática real de la gente”.

Tras esto, el periodista respondió inmediatamente a los dichos de la mujer. “A mí me gustaría saber si ella inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos y si da boleta porque, básicamente, cuando uno tiene una actividad comercial y no da boleta, está faltando a la ley y no está pagando el impuesto que corresponde”, respondió el periodista.

“Primero decirle, porque a lo mejor no nos conoce, de hecho el alcalde tan así que no nos conoce que nos encasilla en algo que no corresponde porque no somos delincuentes, nosotros trabajamos y tenemos permisos, que es de bazar y paquetería, y de la agrupación ninguno vende comida”, respondió la entrevistada. Tras esto, la mujer continuó criticando al alcalde, señalando que no los conocía y que estaban defraudadas con él.

La respuesta de José Antonio Neme

Al finalizar la entrevista con la mujer, el conductor se tomó un momento para responder directamente la interpelación de la comerciante. “Yo no voy a decir nunca en televisión cosas para que la gente escuche lo que quiera escuchar. Yo respeto a la gente que está de acuerdo conmigo y también respeto infinitamente a la que no está de acuerdo conmigo, y tienen cinco o cuatro matinales donde pueden buscar información”, explicó el periodista, agregando que se hacía cargo de las cosas que decía.

Asimismo, agregó que “reconozco las necesidades de las personas desde la comodidad de mi estudio como dijo, tan tonto no soy, pero evidentemente lo que ellos no están viendo es que acá hay un contexto comunal. Donde efectivamente el alcalde es la autoridad y tiene todo el derecho de tomar la decisión que tomó, que muchas veces los márgenes de conversación con ellos es muy difícil porque no quieren aceptar otros lugares”.

“Nadie le está impidiendo que ella trabaje, a lo mejor el alcalde como decía ‘tenemos otras ferias itinerantes, tenemos otras zonas’”, continuó el periodista. Finalmente, concluyó su respuesta diciendo que “además, perdón, pero déjenme decirlo, es incómodo decirlo, pero cuando uno quiere hacer una actividad comercial, hay una serie de cosas que tienen que cumplir, la ley es pareja para todos”.

“¿Nos gusta la igualdad ante la ley o no nos gusta? Porque hay algunos más iguales que otros. Yo entiendo a la señora que tiene necesidades pero hay ciertas conductas y ciertas situaciones que no se pueden permitir tal como ella quiere que se permitan”, cerró.