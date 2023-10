A través de un despacho en vivo del matinal Mucho Gusto, un colombiano que vive hace nueve años en Chile denunció una fiscalización injusta que habría recibido hace algunos días.



El periodista Roberto Saa se encontraba realizando un despacho en vivo sobre las fiscalizaciones de vehículos en La Florida.



Colombiano denuncia injusta fiscalización



El hombre, tras varios intentos de hablar en cámara, logró que el reportero le prestara el micrófono y lo entrevistara.

“¿Quién nos protege a nosotros del criterio de estas personas? El viernes, los municipales llegaron, me realizaron una fiscalización. Yo he escuchado que los documentos se pueden presentar de forma digital y a mí me quitaron el auto porque, según el municipal, debía tenerlos impresos. Yo llevo nueve años en Chile, nunca he tenido ningún inconveniente, y el caballero muy subido de tono. Yo soy muy tranquilo, pero esas cosas incomodan” partió diciendo.

Luego el sujeto agregó que “el auto lo confiscaron por lo mismo, porque según el municipal yo debía presentar los papeles sí o sí. La verdad es que me decepciona, porque yo llevo muchos años en Chile y, en ese aspecto, es una falta de criterio. Hay problemas mucho mayores a los que prestarle atención. Mi único pecado fue no haber presentado los papeles en físico”.



Saa escuchó atento el desahogo del transeúnte que llegó al lugar en bicicleta y aprovechando la presencia de Carabineros le consultó a uno sobre este caso.



“Desde el año 2020, durante la pandemia, se autorizó la exhibición de los documentos digitales. En el caso de este fiscalización, él tiene que apelar al juez de Policía Local correspondiente, acreditando que mantiene la documentación vía digital, que se la pueda exhibir al mismo juez para ver la posibilidad de dejar sin efecto la infracción”, mencionó el uniformado.



Ante esta respuesta el Colombiano radicado en Chile quiso entregar una última reflexión. “Están queriendo darle más poder a esas personas. Yo entiendo que para la seguridad sirve, pero necesitamos que esta gente tenga criterio. Yo voy apelar, pero igual me van a hacer pagar. Y a eso se suma la incomodidad de estar sin auto” dijo.