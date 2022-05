Colombia explicó por qué Chile no merece el cupo de Ecuador para Catar 2022

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) está expectante de la resolución de la FIFA y los distintos escenarios que podrían darse.

Colombia quiere ir a Catar por el escritorio.

A medida que se acerca la deliberación final de la FIFA sobre el caso Byron Castillo, siguen sumándose los interesados para tomar el posible cupo de Ecuador para ir al Mundial de Catar 2022. Tras las fallidas intenciones de Italia de reemplazar al ‘Tri’ debido a su ranking, ahora, se sumó un nuevo interesado de entrar por el escritorio, Colombia.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estaría expectante de la resolución de la FIFA y los distintos escenarios que podrían darse, en caso de confirmarse el castigo para los ecuatorianos, según informó Marca. “En los planes de Colombia existen varias vías para que se resuelva lo de Ecuador”, aseguró el citado medio, dejando en claro que se aferran a la posibilidad de que a ‘La Roja’ no le den los puntos y que se decida hacer correr la lista teniendo en cuenta la clasificación de las Clasificatorias, donde finalizaron en el sexto lugar, por delante de nuestro país.

En ese sentido, revelaron que “si bien la postura de la FCF es hacerse a un lado en la investigación, tampoco quiere decir que no esperen un veredicto que le pueda favorecer. De momento, esperan cautos a que una decisión les beneficie y puede hacer la carambola que nos lleve al Mundial”.

Según el sitio deportivo, “Colombia no sólo entra en los cálculos de la posible eliminación o descalificación de Ecuador, sino que también puede haber un eventual fallo donde Chile tampoco sea la directa beneficiada. Y en esto puede jugar un punto clave el hecho de que no se hizo la reclamación en los debidos plazos, ya que estos tuvieron que haberse dado, como máximo, 48 horas después de ambos partidos y no una vez finalizada las Clasificatorias, como fue el caso”.

En ese sentido y en caso de obtener dicho cupo, Marca enfatizó en que la FCF tendría en mente una jugada maestra; ir a buscar al actual entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro. “Y es que en el caso que se dé esta posible sentencia, Colombia puede matar dos pájaros de un tiro, no sólo adquiriendo esa eventual plaza de Ecuador, sino que trataría de firmar a Gustavo Alfaro, quien ya no estaría atado por el proyecto de cara al Mundial y podría acelerar su salida”, cerraron.