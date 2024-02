Colo Colo y Huachipato no pudieron finalizar un entretenido duelo por la Supercopa luego de graves incidentes que ocurrieron en el Estadio Nacional, donde barristas del Cacique protagonizaron enfrentamientos con fuerzas policiales y provocaron daños a la infraestructura del recinto ñuñoíno.

Una vez ratificada la decisión de la ANFP de suspender el partido, Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, lamentó los acontecimientos: "Condenamos enérgicamente estos hechos que le hacen mucho daño al fútbol, la violencia no le puede ganar al futbol, así que hay que jugar los minutos restantes del partido para declarar al ganador de la Supercopa".

En esa línea, aprovechó de liberar a Colo Colo de cualquier responsabilidad ante los incidentes. "No nos debería llegar una sanción, porque este partido se jugó en el Estadio Nacional, no estuvimos a cargo de la organización, no conocemos los controles que se hicieron, así que no correspondería ninguna sanción para el Estadio Monumental", explicó el mandamás albo.

Igualmente confirmó que la intención de ambos clubes es disputar los minutos restantes del encuentro: "Conversamos con el presidente de Huachipato y con la gente de la ANFP, hay que tratar de terminar el partido y jugar los minutos que faltan. Se reunirá el directorio de la ANFP, son ellos los que tomen la decisión, pero debería ir por ese camino, no vemos otra posibilidad".

Para finalizar, Stöhwing argumentó que "dado que son solo diez minutos, lo ideal es que se juegue sin público", además de ratificar que ya están en busca de una fecha adecuada, y de paso confirmó la molestia del plantel albo por lo sucedido: "Estaban frustrados, porque ellos vinieron a jugar al fútbol y no pudieron terminar el partido ni recibir su copa".

