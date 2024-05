¿Habrá castigos?: Colo Colo golpea la mesa por el caso brujería dentro del plantel

Increíble lo que está pasando en Colo Colo, y es que en la previa de la goleada por 3 a 0 a Deportes Iquique la esposa de Erick Wiemberg hizo estallar las redes sociales con una sorpresiva denuncia por presunta brujería dentro del plantel, y ahora desde el club se refirieron a la polémica del momento en el Monumental.

Así es, el enigmático mensaje de la pareja del lateral izquierdo colocolino sigue generando revuelo, al punto que desde el propio equipo decidieron salir a bajarle el perfil a la situación, pues para los jugadores es algo que no tiene mayor importancia, ya que, según indicó Brayan Cortés, la prioridad está dentro de la cancha.

"Esos son temas extrafutbolísticos. La verdad es que nosotros como camarín estamos muy unidos. Lo que se habla afuera no nos importa. Estamos súper concentrados y se vio reflejado hoy día que nada nos puede dañar", expuso el guardameta en zona mixta una vez finalizado el encuentro en el Estadio Tierra de Campeones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Desde Blanco y Negro también abordaron el tema, y fue Daniel Morón quien reveló que no están preocupados, afirmando que la goleada a los iquiqueños es la mayor prueba de ello: "Son cosas que a mí no me interesan. Me interesa el fútbol, a eso es lo que vinimos. Hoy ustedes vieron cómo respondió el equipo y eso es lo importante".

Y para finalizar, el gerente deportivo valoró la victoria de los albos, la cual los mantiene firmes en la cuarta plaza de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional: "Colo Colo es una institución donde, aparte de otras ramas, el fútbol es una de las más importantes, y hoy demostró ser capaz y estar a la altura por sobre cualquier cosa".

Te puede interesar: Atento Cacique: Equipo de Argentina se prepara para llevarse a importante figura de Colo Colo