Tras golear a Unión Española en el arranque del Campeonato Nacional, Colo Colo ya dio vuelta la página y se mentaliza en lo que será su debut por la Copa Libertadores 2024, donde los albos celebran el retorno de dos importantes jugadores de cara a este trascendental duelo frente a Godoy Cruz.

Así es, el Cacique no tuvo complicaciones en su visita al estadio Santa Laura y aplastó por 3 a 0 a los hispanos, pese a no contar con dos de sus figuras a disposición del técnico Jorge Almirón, quien tras el partido confirmó que si bien no pudieron estar presentes en la Catedral, Carlos Palacios y Damián Pizarro sí llegarían al estreno copero ante el 'Tomba' en Argentina.

Fue durante la rueda de prensa luego del triunfo ante Unión Española que se refirió a la situación de ambos delanteros, explicando que Palacios solo quedó al margen del debut en el torneo local por precaución ante algunas molestia físicas: "A Carlitos lo estuvimos cuidando porque sabíamos que el primer partido iba a ser bastante desgastante. Yo creo que para el jueves llegará bien".

Tras ello, explicó que Pizarro ya se sumó a las prácticas y estaría disponible para el duelo a disputarse en Mendoza: "Damián, imagínate un chico de 18 años, que viene de la selección y va a viajar a Italia, la emoción de llegar a un lugar nuevo, cambio de horario, sin entrenar, se está sumando al equipo. Recién hoy entrenó un poco más fuerte".

"Esperemos que lleguen todos bien el jueves, es un partido importante para todos", remató el estratega, que mantiene la tranquilidad de que contará con ambos atacantes ante Rosario Central, donde incluso podría debutar Guillermo Paiva, delantero que hace pocos días llegó a Colo Colo y ya es una alternativa en el esquema de Almirón.

