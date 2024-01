Cuando todo parecía indicar que Arturo Vidal finalmente sí se convertiría en flamante refuerzo de Colo Colo para este 2024, las cosas se complicaron. De hecho, fue el propio jugador quien reconoció su molestia con la directiva del club, con la cual no logra llegar a buen puerto para sellar su regreso al Cacique.

Como ya es habitual, el mediocampista de 36 años aprovechó una nueva transmisión en su canal de Twitch para referirse a la situación, pues su entrampado retorno al fútbol chileno lleva semanas siendo noticia. En esa línea, dejó un alarmante mensaje para el hincha colocolino: "Ahora vamos para atrás, gente".

Como era de esperarse, los espectadores le pidieron que contara más detalles sobre las conversaciones con Blanco y Negro, pero el jugador no quiso ahondar sobre el tema: "Hoy no vamos a hablar de fútbol. Esto es para relajarse". "No puedo hablar del tema, muchachos, solo digo que quiero jugar. Me tiene estresado el tema", explicó Vidal.

Pese a no dar mayor información, el mediocampista dejó en evidencia su frustración, asegurando que la situación lo tiene al límite: "Ni yo sabía que tenía tanta, tanta paciencia. Imagínate". "Menos mal que tengo una persona que me tranquiliza. Si no, uff… estoy que los mando a la…", remató.

Se especula que la molestia del jugador se debe a que Blanco y Negro lo habría obligado a realizarse los exámenes médicos de rigor en una clínica diferente a la que habitualmente acude el club para evaluar a sus jugadores, lo que no gustó para nada a Arturo Vidal, quien si bien tiene como prioridad volver al Cacique, de no llegar a un total acuerdo podría jugar este año lejos del Estadio Monumental.

