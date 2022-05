Colegio Médico lanzó una advertencia a quienes aún no se ponen todas las dosis contra el COVID

“Las personas sin tercera dosis están tan expuestas como aquellas sin esquema de vacunación”, asustaron desde la entidad médica.

El Colegio Médico insiste en vacunar a toda la gente con las dosis contra el COVID-19.

El secretario nacional del Colegio Médico de Chile (Colmed), José Miguel Bernucci, habló sobre la importancia de seguir completando el esquema de vacunación en nuestro país, advirtiendo que las personas que no cuentan con la tercera dosis, están igual de expuestas que aquellas que no tienen vacuna alguna.

En conversación con Meganoticias, Bernucci reveló que “con base en los datos y experiencia internacional y nacional, es que la diferencia de protección entre tener y no tener la tercera dosis es muy importante”. “Las personas que no han completado su esquema de vacunación con el primer refuerzo (o tercera dosis), se ven tan expuestas como las personas que tienen esquemas incompletos o, incluso, a quienes no tienen esquema de vacunación”, añadió el secretario nacional de la entidad.

Además, el profesional planteó que “desde el punto de vista técnico, la diferencia preponderante en protección se hace posterior a obtener la tercera dosis. Por lo general, todas las publicaciones hablan de una protección de seis meses que nos entrega las vacunas”. “La tercera dosis juega un rol preponderante, tanto en la generación extra de inmunidad, como en la mantención de la inmunidad en el tiempo. Por lo tanto, estos pacientes se ven expuestos porque tienen menos respuesta inmune que las personas que no tienen la tercera dosis”, aseguró.

Por lo mismo, instó en seguir avanzando con la vacunación y que “es muy importante generar señales y políticas que puedan ir orientadas a cubrir con tercera dosis a este bolsón de personas que están en riesgo mayor por no tener esta dosis”.