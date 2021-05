Colegio de Profesores calificó de "absurdo" volver a clases presenciales en Fase 2

El líder del gremio volvió a fustigar las decisiones del ministerio de Educación sobre la reanudación de clases.

El Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió este domingo a la vuelta a clases presenciales en comunas que están en Fase 2.

En conversación con Meganoticias, Díaz mantuvo su postura y criticó la medida impuesta por el Ministerio de Educación. “Esto de que en Fase 2 se pueda volver a clases presenciales a nosotros nos parece realmente absurdo”, declaró.

Y agregó que “nosotros hemos dicho que de Fase 4 en adelante recién están las condiciones para el retorno a clases presenciales”.

En este sentido, indicó que “desde el año pasado, como también este año, hemos entregado una serie de planteamientos a la autoridad en donde lo primero tiene que ver con escuchar a las comunidades educativas”.

Díaz no se quedó allí y emplazó a Raúl Figueroa, quien como ministro de Educación ha sido obviamente el principal promotor de la vuelta a clases en los establecimientos.

“El ministro lamentablemente tiene una obsesión con el retorno a clases presenciales, que en la práctica ni siquiera es tanto de clases. Al ministro lo que mayormente le ha interesado es abrir escuelas, que se abran hartas escuelas”, manifestó.

Además, expuso que “en la práctica, la cantidad de estudiantes que ha ido a esas escuelas es mínima. Nosotros lo decíamos en marzo de este año, no más allá del 5% de los padres enviaron a sus niños a la escuela en marzo”.

También mencionó la dificultad de muchos estudiantes para acceder a las clases virtuales.

“Tenemos una cantidad importante de estudiantes en Chile que no pueden acceder a las clases online, no porque no quieran, porque no tienen las condiciones para poder conectarse”, finalizó.