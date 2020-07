Colectivo Feminista exigió la desvinculación de Leo Valencia tras funa por violencia de género

El Colectivo de mujeres colocolinas Janequeo pidió públicamente el despido del jugador ‘albo’ Leonardo Valencia.

Las últimas acusaciones que ha recibido el futbolista Leonardo Valencia de parte de su expareja, Valeria Pérez, relacionadas con violencia de género no han pasado inadvertidas en el mundo de las redes sociales.

La mujer, que decidió exponer el caso públicamente asegura ser víctima de amenazas, lesiones y malos tratos. Es más, detalló que “desde el 2011 he puesto reiteradas denuncias”.

“Él y su entorno se ríen y se burlan de la justicia. Hablo porque estoy viva y por que ahora les puedo contar. Años soportando junto a mis hijos porque nunca nadie me defendió. Y ahora no tengo más miedo”, escribió. Además, exhibió una demanda por pensión alimenticia contra el futbolista, quien le adeudaría más de 30 millones de pesos.

Al respecto, el colectivo Janequeo subió una imagen de Valencia con un contundente mensaje: “Fuera los abusadores de Colo Colo”.

“Como Colectivo Janequeo e hinchas Colocolinas manifestamos nuestro apoyo a Valeria Pérez Silva tras la acusación en contra de su ex pareja y padre de sus hijos, el actual jugador de ColoColo, Leonardo Valencia”, añadieron.

En la misma línea, la agrupación sentenció que “queremos recordar que el futbolista ya tiene una denuncia por violencia intrafamiliar, por lo que repudiamos su llegada al club desde un principio”.

“Valeria no solo lo acusa por la violencia ejercida en su contra, si no que también sobre sus hijos tanto afectiva como económicamente por parte de Valencia quien además, no se ha hecho presente cumpliendo su rol de padre”, acotaron, haciendo hincapié en que “nos parece preocupante que hoy este tipo de personas lleven el emblema y defiendan la camiseta blanca”.

Por ahora, el jugador ha mantenido silencio y ni siquiera se ha referido al tema en Redes Sociales, al menos públicamente. Esto porque Valeria reveló mensajes que le habría enviado el deportista con groseras descalificaciones como “perra ctm”.

Colo Colo, como club, tampoco se ha referido a la acusación, lo que ha desatado críticas de cientos de fanáticos.