Coco Legrand se refirió a su estado de salud durante la pandemia del COVID-19

“Siento que ya mis pasos son más cansinos, todo me duele, es una muestra que estoy vivo. Sigue siendo la locura, lo más importante en la vida”, explicó.

El humorista nacional, Coco Legrand, conversó con Angélica Castro y Cristián De La Fuente, en la segunda temporada del programa Con amigos en casa transmitido por el canal TV+.

En la oportunidad se refirió a cómo ha sido todo este tiempo de pandemia junto a su esposa, añadiendo que se reinventó gracias a la crisis sanitaria y que a estas alturas se siente más cansado.

Coco Legrand contó que durante este periodo con su esposa se han llevado bien, “tal vez porque tuvimos un momento fuerte cuando perdimos a nuestro hijo, eso siento que nos ayudó a vivir intensamente con una disposición positiva frente al otro, hemos pasado por muchos problemas y sabemos aguantarnos y soportar todo esto”.

Además, dijo que vio la pandemia como una oportunidad para crear un nuevo espectáculo.

“El hecho de estar encerrado me ha creado una posibilidad para hacer un nuevo espectáculo, donde muestro esta locura que estamos viviendo, lo catalogo como un infierno moderno, donde todo cambió. Es una desesperación tremenda la que estamos viviendo”, señaló.

En cuanto a su larga trayectoria, comentó que va a cumplir 50 años en este oficio, lo que lo tiene muy feliz.

“Voy a cumplir 50 años en este oficio, que es mi vicio, estoy en esto porque es un tipo de trabajo que a mí me estimula, estoy en esto porque fue el humor el que me abrió el deseo de dedicar todo este tiempo de mi vida a este oficio… es un proyecto a largo plazo que puede durar toda la vida, es un trabajo de transformación creativo y con sentido social…decidí integrarme 100% a este oficio”, detalló.

El destacado comediante aseguró que se ha cuidado mucho para seguir actuando en los escenarios.

“Hoy estoy sintiendo también que debo ser responsable, me he podido mantener bien y me he cuidado para seguir siendo efectivo en el escenario”, comentó.

