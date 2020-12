Cocheros y animalistas se enfrascaron en pelea en las afueras del municipio de Viña

La organización "Una Victoria para Viña" busca que los vehículos se transformen a tracción eléctrica, mientras que desde los trabajadores de los carros descartan esa posibilidad, ante malos resultados en otros países.

Una inédita pelea se registró en las afueras de la Municipalidad de Viña del Mar, luego que un grupo de cocheros y animalistas se encontraran fuera de la alcaldía de la Ciudad Jardín.

El altercado se habría generado debido a las diferencias que ambos grupos mantienen respecto al uso de los coches victoria.

La trifulca inició cuando la agrupación animalista “Una Victoria para Viña” fue a entregar una carta, refiriéndose a la demora en la gestión de la alcaldía por la transformación de los carros en vehículos de tracción eléctrica.

En ese momento, desde la organización señalaron que el representante de los cocheros se les acercó con una actitud violenta.

Por su parte, desde los trabajadores de los carros aseguraron que del movimiento a favor de los animales también hubo agresiones e insultos.

Desde el movimiento “Una Victoria para Viña”, lamentaron la situación, indicando que los cocheros “enfocan mal su molestia”, y que el problema no se solucionará con enfrentamientos entre ellos, sino que por la municipalidad.

La organización, según indican, no busca hacer desaparecer los coches victoria, sino transformarlos en un transporte que no requiera tracción animal. En tanto, desde los trabajadores de los carros descartan esta posibilidad, ya que aseguran que ya se intentó en otros países y no resultó, afectando al desarrollo del oficio.