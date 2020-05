Cocheros apelarán por la prohibición de las victorias en Viña del Mar

El abogado que representa a los socios propietarios de coches victorias de Viña anunció que llegarán a todas las instancias para revertir la derogación de ordenanza.

La derogación de la ordenanza municipal que permitía el transporte de pasajeros en coches victorias sigue generando polémica en Viña del Mar, luego que el gremio de cocheros anunció la apelación al municipio debido a la vulneración de derechos constitucionales tras la votación del concejo aprobando dicho cese de labor.

A pesar que la medida ya había sido anunciada en el pasado verano, el concejo municipal viñamarino no había votado el tema, por lo tanto los coches victorias seguían funcionando pese a la escasez de público debido a la pandemia.

Mauricio Suazo, abogado que representa a los cocheros, indicó al diario La Estrella de Valparaíso que le parece que el tema ha sido manejado de forma displicente por parte de la alcaldesa y el concejo.

"Aún no tenemos la notificación oficial y menos nada formal respecto a la reconversión de mis representados. Es que imagínese, no estamos en la edad medieval cuando a las personas se les tomaba su vida y se les reconvertía de manera obligada. Es decir, acá se apelará al municipio y si no se consigue nada llegaremos a la Corte de Apelaciones por vulneración de al menos 5 derechos constitucionales", señaló.

"El municipio tiene 15 días para contestar y de acuerdo a eso en junio podría haber novedades", sostuvo el abogado, quien argumentó todo el proceso de derogación fue bastante arbitrario y que la solución propuesta solo generará más gastos para el municipio.

"Acá hay vulneración a la libertad de trabajo, libertad de asociación, a tener derecho de quedarse con sus animales, entre otros", manifestó Suazo, quien detalló que son 38 socios, 29 caballos y un total de 75 personas que quedarán cesantes debido a una votación que no fue vinculante y no se les invitó a participar en la comisión que decidió el futuro de los coches victorias.