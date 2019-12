El programa es uno de los más exitosos de los últimos años en la televisión abierta.

El ex lateral derecho de Colo-Colo aprovechó un autotroleo del reconocido hincha de la Universidad de Chile en relación al inexistente estadio azul, todo pasó en el programa de Chv.

"El Allianz Arena es el estadio donde juega el Bayern de Múnich de Alemania. Tendrán que memorizar otros estadios de Chile y el mundo. Ojo, que en algunos casos es el nombre con el que es popularmente conocido el estadio, porque por ejemplo el estadio La Bombonera se llama Alberto José Armando, pero todo el mundo sabe que es La Bombonera", partió diciendo Elfenbein.

Pero luego vino el momento, al decir que “el estadio de la ‘U’… bueno, ese todavía estamos buscándolo”. En ese momento saltó de inmediato Mendoza: “¿Cuál es el estadio de la ‘U’? No tienen, no tienen, no tienen", pero la respuesta de Elfenbein no se tardó en llegar:

"Me hice una broma a mí mismo, pero está bien, es para que me molesten, ya vamos a tener estadio. Aguante, el bulla”.

