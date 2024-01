Se siguen sumando los rostros del mundo actoral que han expresado sus decepciones o apoyos en política en los últimos tiempos. Y esta vez, fue el turno de la querida Coca Guazzini, quien comentó sobre sus preferencias ante una próxima elección presidencial. En entrevista con Radio Futuro, el periodista Álvaro Paci consultó a la actriz sobre la contingencia y si ve alguna figura que le gustaría con banda presidencial.

Coca Guazzini opina

“A mi me encanta la Camila Vallejo”, confesó de inmediato. Sin embargo, aclaró al tiro que no cree que pueda tener éxito en esa carrera, gracias a su militancia. “No creo que sea elegida como Presidenta, pero creo que sería una estupenda Presidenta... Pero no creo que sea, porque es comunista y no creo que se elija a alguien que sea comunista”, señaló.

“No lo sé. A lo mejor estoy muy equivocada, ojalá, pero encuentro que la Camila es impecable”, complementó la intérprete de 70 años. Coca Guazzini también respondió sobre la opción de Michelle Bachelet, quien ha sonado como posible carta en la izquierda. “Ya fue”, dijo, lapidando completamente la posibilidad de una eventual candidatura de la ex presidenta.

“No creo que ella quiera, no creo que ella tenga todavía esas ganas. No creo que la dejen ser lo que ella fue, porque ella ya fue, no la van a dejar”, analizó la actriz. Según Guazzini, la candidatura debería caer en alguien distinto. “No, tiene que ser realmente una figura que venga, de verdad, como con otra fuerza, otra energía. Ella (Bachelet) fue fantástica, pero ya fue. Ya no”, sentenció.