Los medios argentinos anunciaron la noticia y los hinchas loínos se ilusionan con el soñado ascenso.

Cobreloa se reforzó en serio en la Primera B, a menos de dos semanas del inicio de la liguilla para determinar al equipo que subirá a primera división.

Este jueves, el equipo de Calama informó a través de sus redes la llegada de Maximiliano Velazco, arquero perteneciente a River Plate, fue dos años parte del primer equipo con Marcelo Gallardo como DT, y que también defendió el escudo de Arsenal de Sarandí y Defensores de Belgrano.

El portero de 24 años tiene muy buenas referencias por su juego. Aunque no pudo debutar en River, sí lo hizo en Primera con Arsenal, antes de jugar una temporada completa como titular en la Primera B Nacional.

"Me llamaron de River para extender un año más de contrato y darme a préstamo. No hay nada resuelto, mi representante está en negociaciones. Veremos si sigo en Defensores de Belgrano o será otro el destino", expresó Velazco, y agregó: "Yo creo que es una forma de agradecerle a River por todas las cosas que me dio. En ningún momento se me pasó por la cabeza la rescisión. Si River quiere seguir acompañándome en mi crecimiento, renovaremos un año más y volveré cuando me necesite".

Cobreloa debutará en la liguilla de ascenso el próximo 12 de enero, cuando se enfrente a Deportes Temuco en el Estadio Nacional (20:30 horas).

