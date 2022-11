Cobreloa criticó el formato del torneo de la Primera B tras ser humillados ante Copiapó

El entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga, analizó la fea caída que tuvo la escuadra loína frente a Deportes Copiapó en la final por el segundo ascenso a la Primera División, disputado la tarde noche del pasado domingo en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador Emiliano Astorga le pidió perdón a los fanáticos de Cobreloa: "Quiero pedirle perdón a la hinchada. Ellos nos acompañaron y nos respaldaron. Nosotros estábamos esperanzados, hicimos una torneo muy bueno, pero en el último partido cometimos todos los errores que no habíamos tenido en el Campeonato. La expulsión fue lapidaria. Copiapó es un equipo muy fuerte y lo sabíamos".

Además, el DT arremetió contra el formato del torneo de la Primera B: "Sacamos 16 puntos de diferencia con el tercero, duele no haber ascendido de inmediato. Magallanes hizo una gran temporada, pero nosotros también y merecíamos subir. El formato perjudica al equipo que sale segundo, ya que debemos esperar".

"Hubo yerros puntuales. En tres goles pifiamos nosotros. Quizás había nerviosismo. No estuvimos a la altura de una final. Eso nos pasa la cuenta. Entramos en el segundo tiempo arriesgando. Era el descuento o que nos hagan más y al tercer minuto nos hacen el 0-3", complementó.

Emiliano Astorga casi logra el ascenso con Cobreloa.

También Emiliano Astorga se refirió a su continuidad en el club: "Lo vivido este fin de semana es muy fuerte, el cuerpo técnico deseaba llevar al equipo a Primera. Jamás imaginé lo que sucedería. Mi continuidad es algo que debo evaluar en frío. Tengo que conversar con los dirigentes, para saber que es lo quieren. Hay muchas cosas que hablar".

"Si los directivos no quieren que siga, habrá que verlo. Me queda un año de contrato, pero no sé que esperan ellos de nosotros", añadió.

Finalmente, Emiliano Astorga aseguró que "Cobreloa es un club muy grande. Recorrimos el país y con el apoyo de la gente uno se da cuenta que este club debe estar en Primera, pero internamente deben mejorar muchas situaciones".