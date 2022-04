Cobarde que lanzó piedra al Presidente Boric ofreció disculpas públicas

El cobarde que atacó por la espalda al Mandatario señaló que “lo hice sin querer (…) no sé qué se me pasó por la cabeza”.

Durante la tarde del pasado viernes la Justicia determinó que la detención de Sergio Alberto Moreno Araya, el hombre que le lanzó un piedrazo al presidente Gabriel Boric en la región de Coquimbo, fue ilegal, por lo que quedó en libertad.

Ante estos hechos, Moreno hizo breves declaraciones, en la que le ofreció disculpas al Mandatario y “a quien resultó afectado”. “Solo puedo pedir perdón a los afectados, lo hice sin querer. Le pido perdón al presidente y a otra persona que también resultó afectada. Ojalá me disculpen”, dijo. “No sé qué se me pasó por la cabeza, no tengo nada más que decir”, aseguró el cobarde.

Tras lo sucedido, el Mandatario optó por bajarle el perfil al asunto, y aseguró que se trataba de algo “menor”. Sin embargo, fue enfático en que “si alguien cree que me puede amedrentar o cambiar la forma en que vamos a gobernar, está equivocado”.

En esa misma línea, explicó que “vamos a seguir hablando con la gente que está de acuerdo y que no está de acuerdo con nosotros también, si estamos encerrados y hablamos con autoridades en lugares ultra protegidos, nos vamos a perder parte importante de lo que pase en Chile”. “Voy a seguir con mi forma de ser, voy a seguir saliendo a la calle, teniendo diálogo con la gente”, cerró.